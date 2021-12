App Store tornou 581 desenvolvedores “milionários” em 2021

O ano está chegando ao fim e as retrospectivas, é claro, continuam. Pois se você desenvolve para a App Store ou tem planos de fazê-lo em breve, o levantamento mais recente da Sensor Tower certamente há de lhe interessar.

Analisando dados das duas principais lojas de aplicativos do mundo (App Store e Google Play), a firma chegou à conclusão de que um total de 906 desenvolvedores (individuais ou empresas) chegaram à marca de US$1 milhão em receita pela primeira vez ao longo de 2021. Destes, como costuma acontecer nas comparações do tipo, a maioria — 581 desenvolvedores — se tornaram “milionários” na App Store, enquanto 325 tiveram a fortuna gerada na loja do Google.

Os números são ligeiramente menores que os de 2020, quando ambas as lojas tiveram números recordes (por conta da pandemia e do maior número de pessoas em casa). No ano passado, foram 1.003 desenvolvedores atingindo o primeiro milhão, sendo 636 deles na App Store.

Ainda assim, o crescimento ao longo dos últimos anos tem sido surpreendente: em 2016, para se ter uma ideia, foram 475 desenvolvedores atingindo US$1 milhão (310) na App Store, com números crescentes anualmente até 2020.

Dividindo esses desenvolvedores por categoria, a de Jogos continua gerando a maior parte da receita — 32% deles operam no mundo dos games. Já 11% são do universo de Redes Sociais, enquanto 7% são da área de Entretenimento.

Saúde/Bem Estar e Produtividade são as outras duas categorias com representação significativa — a de Produtividade, inclusive, foi a que mais cresceu na comparação ano a ano, junto à de Esportes.

Outros achados da pesquisa podem ser conferidos na publicação da Sensor Tower. E aí, quem vai partir em busca do primeiro milhão em 2022? 🤑

via VentureBeat