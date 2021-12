Case da elago para o Siri Remote permite acoplar um AirTag

A fabricante de acessórios elago é bastante conhecida por dar novos formatos a iPhones, Apple Watches, AirPods e mais com suas cases, mas há também opções focadas em proteção e segurança — como a R5 Case para o novo Siri Remote — pensada principalmente para aqueles que vivem perdendo o controle da Apple TV pela casa.

A R5 Case é feita inteiramente de silicone flexível de alta qualidade e possui um formato ergonômico, para um maior conforto em sessões de uso prolongadas. Na parte interna, é possível acessar um compartimento circular para o encaixe de um AirTag, o qual fica completamente escondido durante o uso.

Com essa facilidade, o usuário pode rastrear o Siri Remote por meio do app Buscar (Find My) com o recurso Busca Precisa (Precision Finding), graças ao chip U1 do AirTag.

O acessório possui recortes nas partes superior e inferior para dar espaço à porta Lightning, usada para carregar o controle, e para os sensores do Siri Remote. Além disso, a case também conta com uma pulseira opcional que evita quedas acidentais durante o uso.

A R5 Case para o novo Siri Remote está disponível no site da elago por US$16. Pelo menos por ora, o acessório está disponível apenas na cor preta.

AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10

Preço parcelado: em até 12x de R$30,75

Característica: rastreador (Bluetooth e UWB)

Pacotes: uma ou quatro unidades

Lançamento: abril de 2021

Comprar

Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$2.159,10

Preço parcelado: em até 12x de R$199,92

Capacidades: 32GB ou 64GB

Lançamento: abril de 2021

Geração: 2ª geração Comprar

Apple TV HD de Apple Preço à vista: a partir de R$1.799,10

Preço parcelado: em até 12x de R$166,58

Capacidade: 32GB

Lançamento: setembro de 2015 (4ª geração) Comprar

via Cult of Mac