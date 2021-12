DigiTimes corrobora rumores de iMac (Pro?) de 27″ com tela Mini-LED

Com o iMac de 24 polegadas, a Apple já deu o primeiro passo na transição dos seus desktops tudo-em-um para os seus chips da série M; agora falta o seu irmão maior, que ainda está na Intel. Nesse sentido, os rumores em relação à chegada de uma nova geração do iMac de 27 polegadas estão cada vez mais sonoros — e hoje foi o DigiTimes que chegou para reforçar o coro.

De acordo com o veículo, as fornecedoras da Apple já começaram a fazer entregas de componentes relacionados ao futuro computador — que, corroborando as previsões compartilhadas anteriormente por Ross Young, deverá ser equipado com uma tela Mini-LED com tecnologia ProMotion (semelhante à dos novos MacBooks Pro, mas naturalmente muito maior).

O DigiTimes não chegou a fazer previsões de um possível cronograma relacionado à nova máquina, mas afirmou que as entregas de componentes ainda são feitas em volume pequeno — ou seja, possivelmente para testes iniciais e afins. Young, entretanto, acredita que o novo iMac de 27″ poderá aparecer já no primeiro semestre do ano que vem.

O que ainda está incerto é se essa futura máquina será chamada de iMac ou de iMac Pro — sabemos que a Apple está planejando a volta do seu tudo-em-um mais poderoso, mas a este ponto não é possível afirmar se a empresa simplificará sua linha (somente com um iMac de 24″ e um iMac Pro de 27″) ou se terá três modelos diferentes à venda, como ocorria anteriormente.

Caso o modelo aqui tratado seja de fato o iMac Pro, o leaker Dylan já compartilhou algumas informações sobre ele há alguns meses — entre elas, a presença dos chips M1 Pro/Max, mínimo de 16GB de memória integrada e 512GB de armazenamento, HDMI, entrada para cartões SDXC e USB-C. Ao contrário do iMac de 24″, as bordas da tela seriam pretas, mas o design geral seria parecido com o do irmão menor.

Vamos aguardar, portanto, para entender o que exatamente a Apple tem nas mangas.

