DuckDuckGo está trabalhando em navegador para macOS

O DuckDuckGo, como todo mundo sabe, nasceu como um buscador focado em privacidade. Aos poucos, no entanto, a empresa está se expandindo — obviamente, mantendo o seu foco, mas com outros produtos.

E o mais novo projeto do DuckDuckGo é a criação de um novo navegador para desktops, que estará disponível para macOS e oferecerá “proteção robusta contra privacidade” por padrão.

As informações foram divulgadas pelo CEO da empresa, Gabriel Weinberg, que deu detalhes de como deverá ser a versão desktop do navegador. Segundo ele, o browser redefinirá as expectativas do usuário sobre a privacidade online diária.

Não é um “navegador de privacidade”; é um aplicativo de navegação diária que respeita sua privacidade, porque não há momento ruim para impedir que as empresas espionem seu histórico de pesquisa e navegação.

Weinberg ainda deixou claro que esse navegador não será baseado no Chromium, como muitos atualmente no mercado (como Chrome, Edge, Opera, Vivaldi…), afirmando que ele está sendo construído “em torno dos mecanismos de renderização fornecidos pelo sistema operacional”.

De acordo com o CEO, isso tornará o app capaz de dispensar a bagunça existente nos principais navegadores e deixará o browser mais limpo e privado que o Google Chrome — além de mais rápido, segundo testes internos feitos pela empresa.

Outra boa notícia para fãs de privacidade e de bons recursos é que o app para computadores também contará com o botão “Fire” (“Fogo”) presente no aplicativo mobile. Ele é capaz de apagar, com um só clique,q todo o histórico e dados armazenados.

De acordo com informações do The Verge, embora o navegador esteja atualmente em fase de testes no macOS (todas as capturas de tela do blog mostram o app rodando no sistema da Maçã), ele também estaria sendo desenvolvido para Windows.