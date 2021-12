Nick Law, VP de publicidade da Apple, deixa a empresa

Um dos nomes mais importantes para setor de publicidade da Apple nos últimos anos, Nick Law está deixando a Maçã, empresa onde atuou por aproximadamente dois anos e meio como vice-presidente de integração de comunicações de marketing.

A informação foi divulgada pelo Ad Age, que citou como fontes pessoas que estão a par do assunto. Não ficou claro, no entanto, o que motivou Law a deixar a Maçã, e muito menos para onde ele irá após sua saída.

O executivo, como nós já informamos, foi contratado pela Apple em 2019. Antes, ele trabalhava na multinacional Publicis Groupe, onde foi diretor corporativo de publicidade e relações publicas.

Na Apple, Law se concentrou em liderar os esforços digitais da empresa; ainda segundo o Ad Age, pessoas próximas afirmam que ele estava intimamente envolvido também com o trabalho social da corporação.

Durante a estadia do executivo, o trabalho mais visível da Maçã em termos de marketing foi a longa campanha “Shot on iPhone” (“Filmado/Clicada com iPhone”), a qual mostra ideias divertidas de como fazer vídeos incríveis com o smartphone da companhia.

Como as informações são muito recentes, ainda não houve um pronunciamento formal sobre a saída de Law, de modo que ainda não é possível saber quem substituirá o executivo na Maçã.

via 9to5Mac