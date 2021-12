Renders mostram iPad Pro com bordas mais finas e… notch!

Novos renders divulgados pelo site MyDrivers sugerem que a próxima geração do iPad Pro, esperada para a primeira metade de 2022, deverá contar com bordas mais finas e, não muito surpreendente, um notch — o famigerado recorte frontal recém-chegado aos MacBooks Pro e presente nos iPhones desde 2017.

Especificamente, o tablet topo-de-linha da Apple deverá contar com as mesmas dimensões de tela da geração atual — disponível nas versões de 11 e 12,9 polegadas — mas com bordas consideravelmente mais finas do que atualmente. Essa mudança teria, no entanto, obrigado a Maçã a levar o polêmico recorte também ao iPad Pro, o qual abrigaria a câmera frontal e os sensores do Face ID.

Espera-se que os tablets venham com novas telas OLED de dupla camada com suporte à tecnologia LTPO , responsável por taxas de atualização variáveis de até 120Hz. Tal novidade seria capaz de promover uma maior durabilidade para a tela dos dispositivos e níveis de brilho ainda mais intensos do que os entregues pelo display Mini-LED do atual iPad Pro de 12,9 polegadas — vale notar que essa mudança já havia sido especulada em outubro.

A nova geração do tablet da Apple também deverá manter o mesmo design flat das últimas, mas sem a tradicional marca “iPad” presentes na parte traseira do dispositivo e outras informações como o nome do modelo, o seu número de série e detalhes de homologação. O módulo das câmeras, por sua vez, deve passar para um conjunto de lentes triplo com o scanner LiDAR, similar ao dos iPhones 12/13 Pro.

Por fim, os novos iPads Pro poderão ser alimentados pelo suposto chip “M2”, o qual deverá ser lançado pela Apple junto a uma possível nova geração do MacBook Air. O site levantou ainda a chance de os tablets ganharem opções de configurações equipadas com os poderosos M1 Pro e M1 Max, embora não existam rumores que corroborem essa possibilidade.

