Rumor: Apple lançará um último Mac com chip Intel em 2022

A Apple chegou recentemente na metade da sua transição dos chips Intel para os seus próprios processadores com o lançamento dos novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, ocorrido em outubro. No entanto, de acordo com o MacRumors, a Maçã ainda parece ter uma última máquina baseada na arquitetura x86 na manga para ser lançada em 2022.

Segundo o site, a empresa planeja lançar dois modelos distintos de Macs Pro no ano que vem. O primeiro deles contaria com um design completamente repaginado e com alguma variação do chip M1, a qual seria ainda mais poderosa do que o já impressionante M1 Max. O segundo modelo, por sua vez, teria o mesmo visual da geração atual do computador profissional, empurrado por uma versão mais atualizada dos processadores Intel.

A versão equipada com os chips x86 contaria com processadores da linha Xeon Scalable que, segundo a Intel, possui aceleração de inteligência artificial integrada para workflows com intenso uso de ferramentas ligadas a Internet das Coisas (IoT) e aprendizado de máquina, por exemplo.

O MacRumors ressaltou que essa estratégia da Apple busca atender àqueles que ainda usam aplicações que não foram totalmente otimizadas para a arquitetura ARM dos processadores da Maçã, e que não se sentem confortáveis em depender do Rosetta 2 (que ‘traduz” apps criados para chips Intel para os novos processadores), mesmo considerando a boa performance dessa “emulação”.

Com esse movimento, a Apple seria capaz de dar a si mesma e aos desenvolvedores mais tempo para se adaptarem aos novos chips, permitindo um final de transição mais suave para consumidores profissionais.

Mesmo assim, é provável que essa seja a “última dança” entre Apple e Intel, uma vez que a gigante de Cupertino planeja terminar sua transição ainda em 2022.

