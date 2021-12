Como ativar a Siri mesmo quando a tela estiver coberta ou virada [iPhone e iPad]

A Siri, apesar de não ser a assistente pessoal mais inteligente, acaba sendo muito útil para tarefas diárias como ativar alarmes, obter informações sobre o tempo ou ligar diretamente para um contato.

Isso pode ser feito, inclusive, sem precisar usar as mãos, usando o comando “E aí, Siri” (“Hey Siri”) nos iPhones e iPads mais recentes.

Se você usa bastante a assistente e quer se certificar de que ela responda aos seus comandos em qualquer situação, há um truque muito fácil que pode ser feito.

Veja só como é fácil: no iPhone/iPad, abra os Ajustes e vá em “Acessibilidade”. Em seguida, toque em Siri e ative a opção “Sempre Ouvir ‘E aí Siri'”.

Com essa opção devidamente ativada, mesmo quando a tela do iPhone/iPad estiver coberta ou o aparelho estiver com a tela virada para baixo, a Siri seguirá funcionando normalmente quando você usar o comando. 😉

Para quem faz um uso muito frequente da Siri, é uma boa.