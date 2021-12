Como escolher a conta padrão no Notas [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Notas (Notes) oferece diversas ferramentas para deixar as suas anotações ainda mais personalizadas e de acordo com o seu gosto. Por aqui, inclusive, já demos diversas dicas bacanas para quem usa esse app no dia a dia.

A de hoje envolve escolher qual será a conta padrão a ser usada no app. Isso, segundo a Apple, implica na adição de uma nova nota usando a Siri ou o widget da tela de Início (no caso de iPhones/iPads).

Confira, a seguir, como fazer isso!

Como escolher a conta padrão do Notas no iPhone/iPad

Abra os Ajustes, vá em Notas » Conta Padrão e toque naquela que deseja definir.

Como escolher a conta padrão do Notas no Mac