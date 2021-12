Executivos listam motivos para utilizarmos os Mapas da Apple

O aplicativo Mapas (Maps), da Apple, foi anunciado em 2012 com a chegada do iOS 6, substituindo o Google Maps como o app padrão de mapas no iPhone. No entanto, como muitos devem se lembrar, o seu lançamento foi um tanto quando polêmico.

Desde então, porém, a equipe por trás do app vem implementando melhorias e novos recursos que, hoje, tornam os Mapas um concorrente viável se comparado a outras opções — pelo menos em alguns locais.

Este ano não foi exceção, e os Mapas ganharam uma série de mudanças, das quais o líder de produto David Dorn e a líder de design Meg Frost discutiram em uma entrevista à CNN Underscored.

Mapas mais realistas

Em 2021, a Apple redesenhou grande parte dos seus mapas com elementos visuais mais condizentes com o mundo real, porém estilizados para a identidade visual gamificada.

Sobre essa abordagem, Frost disse que essa é uma representação bem mais tridimensional, não só das ruas, árvores, prédios mas até de elementos maiores: “Então, aproveitamos a oportunidade para criar um globo realista que representa com precisão os tamanhos dos países em 3D”.

Ainda segundo ela, os novos elementos visuais tornam os mapas bem mais didáticos e fáceis de entender — podendo ser até utilizados para fins educativos.

À primeira vista, os motoristas podem entender um cruzamento complexo com mais rapidez do que nunca. E esse detalhe ajuda na decisão de uma fração de segundo de qual curva eles farão. Por isso, queremos que seja mais seguro e visualmente satisfatório para navegar.

E por falar em elementos detalhados, na nova versão dos mapas, a Apple tomou a liberdade de modelar alguns prédios importantes, marcos e monumentos. Para desenhá-los, a equipe trabalhou com moradores locais para que a sua representação fosse a mais precisa possível.

Escolhemos a quantidade de detalhes que achamos apropriada e criamos uma malha 3D do próprio edifício.

Razões para utilizar o app Mapas

Dorn aproveitou a entrevista para listar três grandes razões as quais tornam os Mapas a melhor opção para os usuários — bom, pelo menos para uma parte deles.

Nos últimos anos, a Apple vem investindo pesado em melhorar seus mapas; Privacidade é chave na experiência do app Mapas e, por isso mesmo, ele não rastreia seus dados de localização; Os Mapas fazem parte do ecossistema da Apple e se integram bem com outros aparelhos e serviços da Maçã.

Apesar de as mudanças implementadas no aplicativo neste ano serem bacanas, muitas delas não estão disponíveis em muitos lugares além dos Estados Unidos — muito menos em terras brasileiras. Como bem sabemos, a realidades aqui é bem diferente…

A entrevista completa dos executivos pode ser lida (em inglês, claro) no site da CNN.