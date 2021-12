Facebook Messenger anuncia novidades para Natal e Réveillon

A Meta anunciou hoje uma série de novidades focadas nas festas de fim de ano para o Messenger. Entre os novos recursos, estão uma série de efeitos animados para os chats, novos temas, filtros de realidade aumentada e mais.

Confira a seguir.

Filtros de AR

A primeira novidade anunciada pela empresa de Mark Zuckerberg é a chegada de um novo filtro de realidade aumentada ao app de mensagens, criado em parceria com a influencer americana Ashley Strong.

O filtro adiciona flocos de neve e outras partículas brilhantes no rosto ao piscar os olhos. Além disso, é possível “congelar” a tela com um efeito que imita a clássica fumacinha gerada pela nossa respiração ao sair em um ambiente frio no inverno — o qual é ativado ao abrir a boca.

A novidade pode ser usada em fotos e chamadas de vídeo tanto no Messenger quanto no Instagram.

Sugestões de efeitos nos chats

A partir de agora, o Messenger vai sugerir efeitos e animações contextualizadas sempre que o usuário enviar certos emojis e palavras que remetam a datas ou ações festivas no chat.

Para testar a novidade, basta enviar emojis como 🎄 ou “Feliz Ano Novo!” que o mensageiro sugerirá efeitos para serem enviados com as mensagens. O destinatário, por sua vez, poderá ver a brincadeira assim que abrir a conversa.

Temas comemorativos

O serviço aproveitou também para expandir seu catálogo de temas para as conversas com novas opções comemorativas para a virada do ano. Segundo a empresa, os novos planos de fundo podem ser utilizados tanto no próprio Messenger quanto nas DMs do Instagram.

Emojis sonoros

Agora, o app de mensagens da Meta conta com novos emojis sonoros, lançados em julho, os quais visam “expandir a forma como usuários interagem com os famosos emojis”, segundo a empresa..

Para conferi-los, basta acessar a aba dedicada a esses emojis e escolher um para enviar. Cada opção conta com uma pequeno áudio ou música relacionada ao tema do emoji.

Por exemplo: caso o usuário envie o emoji de árvore de Natal (🎄), será possível escutar um breve jingle natalino ao tocar nele.

Presentes personalizados

Por fim, a última grande novidade dessa atualização é a chegadas dos presentes personalizados. Com eles, usuários podem enviar certas quantias em dinheiro para seus contatos como um presente pelo próprio chat do aplicativo.

A novidade fica por conta de uma espécie de “embrulho” digital com a temática natalina, que serve não só para enfeitar a mensagem mas, também, para esconder a quantia enviada.

A plataforma também aproveitou para anunciar a chegada de algumas funcionalidades ao Messenger Kids, versão do mensageiro feita para crianças menores de 13 anos de idade. Entre as novidades, estão a possibilidade de pais conversarem com seus filhos disfarçados de Papai Noel, jogos temáticos e novos efeitos de realidade aumentada focados nas festividades de dezembro.