iFixit confirma que iOS 15.2 não mata o Face ID ao trocar a tela

Há alguns meses, uma grande polêmica se instalou quando alguns técnicos descobriram que o iPhone 13 teria seu Face ID desativado no caso de algum reparo envolvendo troca de tela. A iFixit, claro, foi uma das empresas a condenar a atitude — que, até hoje, ninguém esclareceu se era fruto de uma falha ou algo intencional — e tratou do assunto com profundidade no teardown que fez dos aparelhos, afetando o chamado índice de reparabilidade dos novos iPhones.

Considerando tudo isso, respiramos aliviados quando a Apple anunciou que as trocas de tela não mais “matariam” o Face ID dos iPhones 13 numa futura atualização de software. A terceira versão beta do iOS 15.2 chegou com a correção e, agora, a própria iFixit confirmou que tudo está devidamente resolvido na versão final do sistema, liberada há duas semanas.

Para confirmar tudo, a iFixit usou dois iPhones 13 Pro Max rodando o iOS 15.2 — um para ter a operação realizada, e outro para servir de “doador de órgãos”. Os técnicos da empresa, então, trocaram os três componentes principais do aparelho: tela, bateria e câmeras.

Após a operação, o iPhone “Frankenstein” acordou do seu sono profundo em estado (quase) perfeito de uso: o Face ID estava completamente funcional, e o único indício de algo errado estava nas notificações de que as procedências da tela, bateria e câmera não poderiam ser verificadas — por conta disso, recursos como a tela TrueTone e a Saúde da Bateria foram desabilitados.

Os técnicos fizeram, então, a operação inversa e voltaram a instalar os componentes originais no aparelho. Ao religá-lo, todas as notificações de componentes não verificados haviam sumido sem deixar traços — a Apple, entretanto, diz armazenar um registro dessas ações. O Face ID, por sua vez, continuou funcionando normalmente após o processo.

Por verificar que a Apple de fato cumpriu o prometido e consertou um dos principais problemas relacionado ao reparo dos iPhones 13, a iFixit aumentou em um ponto o índice de reparabilidade dos aparelhos: agora, eles têm uma nota 6 (em 10 pontos possíveis). Sempre bom, não é mesmo?

