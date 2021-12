iMac de 27″ não terá Mini-LED e será colorido, reavalia DigiTimes [atualizado]

Logo após corroborar com rumores de que o suposto iMac de 27 polegadas — que poderá ser lançado no ano que vem — teria uma tela Mini-LED, o DigiTimes alterou suas previsões, removendo especificamente essa possibilidade.

Nesse sentido, eles passaram a afirmar que, embora especulações sobre a próxima geração do iMac de 27″ com uma tela Mini-LED circulem há algum tempo, a máquina na verdade será equipada com um display LED e suporte para a tecnologia ProMotion (que permite taxas de atualização de até 120Hz).

Segundo as informações, o display LCD do próximo iMac também será melhorado: “Os chips de LED usados em sua tela são 30%-40% superiores aos modelos anteriores, dando-lhe um brilho mais alto.”

Além disso, o DigiTimes afirma que o novo modelo também apresentará um design externo mais fino e deverá contar com várias cores — tal como a versão de 24″.

O analista Ross Young defendeu que o futuro iMac terá uma tela Mini-LED — e, em se tratando de displays, Young tem um histórico muito mais crível do que o DigiTimes. De qualquer forma, é bom frisar que estamos falando de especulações — e elas podem mudar com o tempo. Continuaremos acompanhando.

via MacRumors [1, 2]

Atualização22/12/2021 às 12:25

Após as novas alegações do DigiTimes, o analista Ross Young comentou, no Twitter, que ainda acredita que o suposto futuro iMac de 27″ terá, de fato, tela Mini-LED.

We still believe it is Mini LED. — Ross Young (@DSCCRoss) December 22, 2021

O tempo revelará quem acertou (ou se ambos erraram).

