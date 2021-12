Mais 6 lojas da Apple fecham por nova onda de COVID-19 [atualizado 2x]

Esse é o tipo de notícia que nós gostaríamos de deixar em 2020/21, mas o ano novo já está chegando e aqui estamos: a Apple fechou mais lojas nos Estados Unidos e no Canadá por conta de uma nova alta nos casos de COVID-19 nos dois países. As informações são de Mark Gurman, da Bloomberg.

Duas lojas recém-fechadas estão no estado da Flórida. São elas a Apple Dadeland (em Miami) e a Apple The Gardens Mall (em Palm Beach Gardens) — segundo suas páginas oficiais, ambas deverão reabrir somente na próxima terça-feira (28/12), perdendo o período mais crítico das vendas natalinas.

Também fechada está a Apple Lenox Square (em Atlanta), que sequer tem previsão de reabertura ao longo da próxima semana. Por fim, a Apple Sainte-Catherine (em Montréal) também fechou as portas temporariamente — a expectativa é de que a loja volte a funcionar na próxima segunda-feira (27/12).

Com isso, já são mais de dez lojas da Maçã fechadas nos EUA e no Canadá ao longo somente desta semana — um fruto das preocupações com uma possível nova onda da COVID-19 nos países, causada pela variante Ômicron e pela pandemia dos não vacinados. Algumas, felizmente, já foram reabertas desde então.

Na última semana, como precaução, a Apple reinstituiu a obrigação do uso de máscaras em todos os seus espaços de varejo nos EUA; várias lojas também voltaram a aplicar limites de ocupação para evitar aglomerações. A empresa não obriga seus que funcionários se vacinem, mas tem aplicado testes rápidos de COVID-19 e pesquisas de sintomas para evitar que empregados potencialmente infectados saiam de casa — a aplicação da política, entretanto, parece ser um pouco diferente do que a Maçã tem divulgado.

Atualização22/12/2021 às 14:46

Como informado agora há pouco por Gurman, mais uma Apple Store nos EUA suspendeu as atividades devido aos casos de COVID-19: a Apple Highland Village (Houston, Texas).

De acordo com a página da loja, o funcionamento deverá ser retomado no domingo (26/12).

Atualização II22/12/2021 às 18:48

Mais uma para a conta! Segundo informou Gurman, mais de dez pessoas da equipe da Apple Summit Mall (em Akron, Ohio) estão com COVID-19 e, por isso, a loja permanecerá fechada até o dia 27/12.