O que a Retransmissão Privada do iCloud+ *não* cobre? Apple explica

A Retransmissão Privada (Private Relay) do iCloud+ é um dos recursos de segurança mais interessantes do serviço de nuvem da Apple — ainda que, em seus passos iniciais, sua efetividade esteja sendo questionada pelos usuários. Como já explicamos, o recurso coloca um intermediário na sua navegação para criptografar seus dados pessoais, como o endereço IP, e evitar que sites criem um perfil individual para lhe rastrear.

O que ainda não tinha sido explicado, por outro lado, era em quais situações a Retransmissão Privada não funciona, mesmo ativada. Pois hoje a Apple publicou uma documentação completa [PDF] explicando os detalhes técnicos do recurso — e informando justamente sobre essas situações nas quais ele não entra em ação.

Segundo a empresa, serviços de telefonia celular, como o Visual Voicemail, MMS , protocolo XCAP, acesso ao Entitlement Server do eSIM e tethering não funcionam com a Retransmissão Privada do iCloud+. A maior parte desses recursos não são utilizados pela maioria dos usuários, mas o último sim — o tethering é o nome técnico para o Acesso Pessoal (Personal Hotspot) do aparelho, então lembre-se que a sua navegação não estará protegida caso você compartilhe a sua conexão com outros dispositivos.

O Private Relay também não entra em ação em servidores locais ou corporativos, e a Apple nota que dispositivos empresariais podem ter preferências que desabilitem o recurso — mais precisamente, os ajustes feitos pela sua empresa no aparelho se sobrepõem à Retransmissão Privada e podem, portanto, desativá-la.

O recurso do iCloud+ também não funciona caso você esteja conectado a uma VPN , a determinadas configurações de proxy ou a um DNS personalizado. Vale lembrar que, em todo caso no qual você tenha a Retransmissão Privada ativa e ela não possa entrar em ação, uma notificação lhe avisará disso.

Além do documento detalhando o recurso em termos mais técnicos/aprofundados, a Apple publicou recentemente um vídeo para ilustrar de forma mais simples como funciona a Retransmissão Privada. Confiram:

E aí, quem já está usando?

via AppleInsider