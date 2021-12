O que fazer se a Digital Crown do Apple Watch não estiver funcionando corretamente

A Digital Crown é a parte mais característica dos Apple Watches. Graças a ela, você pode navegar facilmente na interface do watchOS, seja rolando por listas ou aplicando um zoom no app Mapas (Maps), por exemplo.

Justamente por ser responsável por tantas tarefas, é imprescindível que ela funcione da maneira correta. Porém, nem sempre isso acontece.

Caso esteja com dificuldades de usar esse componente no seu Apple Watch, separamos algumas dicas que podem ajudar a resolver o seu problema! ⌚️

Se o problema for de software

Caso a Digital Crown siga girando, mas o watchOS não responda aos seus comandos, pode ser que seja algum problema de software.

Nesse caso, o processo mais indicado é reiniciar o Apple Watch. Caso isso não resolva, tente restaurar o relógio para os ajustes de fábrica. Por aqui, nós inclusive já mostramos como é fácil fazer isso:

Se o problema for de hardware

Caso a Digital Crown pareça estar presa a alguma coisa e você não consiga girá-la com tanta fluidez, pode ser que haja algum corpo estranho dentro do mecanismo — sujeira, areia ou algo parecido.

Para limpá-la corretamente, desligue o relógio. Caso tenha alguma pulseira de couro ou de aço inoxidável, retire-as também, pois elas não são resistentes à água.

Sob a água levemente corrente de uma torneira (limpa), posicione o local onde a Digital Crown está localizada e gire-a constantemente para que a água corra pela abertura da coroa. É importante que você não use sabão ou nenhuma outra substância química.

Faça isso por uns 10-15 segundos. Por fim, seque todas as partes do relógio usando um pano que não solte fiapos, encaixe as pulseiras e ligue-o novamente.

Esperamos que tudo se resolva por aí mas, caso esses procedimentos não ajudem, procure então uma Apple Store ou o suporte online da empresa.

