Pixelmator Pro ganha suporte para arquivos Motion e SVG

O Pixelmator Pro recebeu hoje sua última grande atualização do ano com novidades muito bem-vindas para usuários do app Motion, além de um maior suporte para arquivos SVG.

Publicidade

A partir de agora, o famoso editor de vídeos e imagens permite que ilustrações e outras criações feitas no programa possam ser exportadas nativamente para formatos usados em softwares como o Final Cut Pro e no próprio Motion por editores de vídeos e designers gráficos.

A outra grande novidade é a adição de uma nova engine dedicada a arquivos SVG; segundo a desenvolvedora, o Pixelmator Pro possui agora um suporte 4x maior para arquivos desse formato. Além disso, eles planejam expandir ainda mais o suporte para arquivos SVG e, também, PSD, futuramente.

Isso garante que textos, formas, formas complexas, camadas, máscaras, text paths, filtros e efeitos de gaussian blur não destrutivos sejam preservados durante a exportação. Além disso, também é possível agora converter arquivos SVG para Motion por meio de novos atalhos adicionados à interface.

A atualização pode ser baixada diretamente da Mac App Store. Vale lembrar que o Pixelmator Pro ainda está oferecendo 50% de desconto, como havíamos comentado — mas é por tempo limitado.