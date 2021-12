TikToker viraliza ao usar iPod shuffle como presilha de cabelo

Quando um aparelho cai em desuso no que se refere ao seu propósito original, isso não quer dizer que ele necessariamente vá deixar de ser usado. O iPod shuffle, por exemplo, é um desses objetos que despertam nostalgia em muita gente, mas que pode ir muito além do seu objetivo.

Publicidade

Recentemente, por exemplo, publicamos a respeito de uma case para AirTag que simula o design do tocador clássico da Apple; a novidade é que o próprio aparelho (e não um simples modelo) pode servir até mesmo como um acessório para dar aquela incrementada no visual.

É isso mesmo que você leu: a TikToker Celeste Tice [@freckenbats] viralizou com um vídeo no qual usa um modelo de iPod shuffle de segunda geração como uma presilha de cabelo, o que despertou nostalgia (e surpresa) em muita gente. 😂

No início do vídeo, a jovem começou fazendo um certo suspense, questionando se seus seguidores faziam ideia do que era aquele aparelhinho. Na sequência, deixou claro que ele poderia claramente virar uma presilha de cabelo e o usou como tal.

A ação da TikToker foi suficiente para levar toda uma geração à loucura, pois muitos consideraram que ela cometeu uma espécie de “sacrilégio” ao usar o tocador como um mero acessório. Alguns se questionaram, inclusive, quais serão os usos que daremos a nossos iPhones no futuro.

Publicidade

Mas a criadora de conteúdo não recebeu apenas críticas. Muitas pessoas entenderam que ela encontrou uma forma criativa de dar alguma utilidade ao aparelho em 2021, já que não é muito comum ver alguém por aí com um iPod desses ouvindo músicas atualmente, não é mesmo? 😉

iPod touch de Apple Preço à vista: a partir de R$1.529,10

Preço parcelado: em até 12x de R$141,58

Cores: rosa, prateada, cinza espacial, dourada, azul e (PRODUCT)RED

Capacidades: 32GB, 128GB e 256GB

Lançamento: maio de 2019 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider