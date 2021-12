Usuários reclamam de indicador laranja no macOS Monterey

Você pode não ter reparado, mas quando um aplicativo está usando a câmera ou o microfone do seu Mac, o macOS Monterey‌ mostra um indicador colorido na barra de menus ao lado do ícone da Central de Controle — como no iOS, um ponto verde significa que um aplicativo está usando a câmera, enquanto um ponto laranja significa que um aplicativo está usando o microfone.

O intuito desse indicador é impedir que aplicativos gravem furtivamente conversas ou vídeos, já que o microfone e a câmera não podem ser acessados em segundo plano sem o conhecimento do usuário.

No entanto, alguns aspectos desse recurso têm atrapalhado usuários (principalmente artistas audiovisuais) durante apresentações ao vivo, os quais estão solicitando à Apple uma maneira de desabilitar esse novo recurso de privacidade do macOS Monterey.

O problema para os artistas audiovisuais é que o ponto também aparece em monitores externos, incluindo projetores, o que significa que as apresentações visuais ao vivo são afetadas negativamente — no caso de monitores externos, o indicador fica ainda maior e proeminente.

Mark Coniglio, desenvolvedor do aplicativo de programação gráfica ISADORA, alertou outros artistas audiovisuais sobre o problema numa postagem em um fórum:

Em sua infinita sabedoria, a Apple adicionou um recurso de segurança que afeta negativamente todos os aplicativos de áudio/vídeo que usam monitores externos ou projetores de vídeo, incluindo nosso amado ISADORA… em nosso caso particular, isso significa que esse ponto laranja aparece na saída da apresentação, o que é totalmente inaceitável para qualquer pessoa que usa o macOS como uma ferramenta de vídeo profissional que envia a tela para um projetor de vídeo.

Como não há nenhuma expectativa para isso ser resolvido, artistas têm usado uma uma ferramenta chamada “undot”, que remove o indicador da barra de menus. No entanto, a ferramenta pode não funcionar em atualizações futuras do macOS, pois basicamente bloqueia um recurso de segurança da Apple.

Alguém aí incomodado pelo pontinho laranja? 🟠

via MacRumors