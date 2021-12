WhatsApp ganhará animação para emojis de coração e avisos de criptografia

Alguns recursos podem parecer simples e, ao mesmo tempo, fazer muita diferença na experiência do usuário. O emoji de coração vermelho animado, por exemplo, é um que parece agradar muito quem usa o WhatsApp.

Porém, como já foi indiretamente mencionado, somente o coração vermelho em específico é animado no mensageiro mais usado no Brasil, mas isso deverá mudar numa futura (ainda indefinida) atualização.

De acordo com informações do WABetaInfo, todos os emojis de coração do aplicativo deverão ganhar essa animação (que simula um coração pulsando). Ela, para quem não sabe, já existe há algum tempo no app para desktops e na versão web do mensageiro pertencente à Meta.

No GIF divulgado pelo site, é possível observar animações em corações de sete cores, mas o recurso também será suportado nas demais.

Vale recordar que um dos maiores concorrentes do WhatsApp, o Telegram, conta com efeitos animados para vários emojis, não só para os corações (embora isso tenha gerado um pequeno probleminha para o app recentemente).

Avisos de criptografia

O WhatsApp também está trabalhando para deixar ainda mais claro para usuários que as interações no mensageiro são criptografadas de ponta a ponta — algo que já acontece assim que iniciamos uma conversa com determinado contato.

No futuro, também segundo o WABetaInfo, as seções “Status” e “Chamadas” deverão ganhar um indicativo visual, deixando claro que há criptografia de ponta a ponta também nesses recursos.

O site ainda indica que o WhatsApp deverá incluir esse aviso também na seção “Conversas”, mesmo que já exista o alerta em cada chat individual, como já mencionado.

Ambos os recursos foram observados em versões beta do app para iOS, mas também estão sendo desenvolvidos para Android.