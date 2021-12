Americanos confiam mais na Amazon que na Apple, aponta pesquisa

Uma pesquisa encomendada pelo The Washington Post mostrou quais empresas de tecnologia são mais e menos bem vistas pelos americanos quando o assunto envolve privacidade de dados.

De acordo com o levantamento, feito com 1.122 adultos nos Estados Unidos, 44% dos entrevistados acham que a Apple lida de forma responsável com as informações pessoais e dados de atividade dos usuários na internet; 40% acreditam no oposto, enquanto 16% não quiseram emitir nenhuma opinião.

Com isso, a Apple ficou abaixo do Google no nível de confiança (48% confiam na empresa), embora também tenha ficado abaixo entre os que não confiam (no Google, 47%).

Quem se deu bem na pesquisa, por sua vez, foi a Amazon. Enquanto 40% afirmaram que não confiam na empresa (o mesmo número da Apple), 53% afirmaram que acreditam na empresa de Jeff Bezos, o melhor resultado do levantamento.

Já a Microsoft se encontra em patamar semelhante ao da Maçã, conquistando a confiança de 43% dos americanos, enquanto 42% têm sentimento contrário em relação à proprietária do Windows.

E se você acha que os números acima são muito baixos para empresas que fazem parte do dia a dia de muitos de nós diariamente, é porque ainda não viu os que foram registrados pelas redes sociais.

Segundo a pesquisa, apenas 20% confiam no Facebook, contra 72% que não confiam na rede social; 63% não confiam no TikTok, enquanto apenas 12% confiam; já no Instagram, 60% não confiam e 19% confiam; por fim, no WhatsApp esses números são de respectivamente 53% e 15%.

Segundo o The Washington Post, essa diferença se dá pelo fato de as pessoas entenderem que empresas como Apple e Amazon oferecem bens de consumo físicos (embora também ofereçam serviços), uma fonte de receita bem clara e “confiável”.

As mídias sociais, por sua vez, oferecem produtos de forma “gratuita”, o que faz com que a fonte de renda delas seja especificamente o usuário e as propagandas que são vendidas para eles.

Lenda urbana? Não para a maioria…

A pesquisa ainda questionou os americanos sobre outros tópicos interessantes, como se eles acreditam que estão sendo ouvidos por seus aparelhos mesmo quando eles não são acionados ou quando não lhes é dada a permissão para que liguem o microfone.

Mesmo com especialistas e as próprias empresas afirmando que isso se trata de uma grande “lenda urbana”, 35% dos americanos acreditam que isso acontece com muita frequência, 37% com certa frequência, 20% raramente e apenas 8% acreditam que os aparelhos nunca nos ouvem quando não são autorizados.

via Gizmodo