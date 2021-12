Como acompanhar o status de uma instalação na Mac App Store

A Mac App Store certamente não é tão popular quanto a App Store, disponível em iPhones/iPads.

Apesar disso, ela conta com nomes de peso (desenvolvedoras como Adobe e Microsoft) e recentemente também passou a receber aplicativos portados dos iPhones/iPads para as máquinas equipadas com o Apple Silicon.

Caso você faça o download de algum app ou atualize-os, é possível acompanhar esse progresso — tanto pela própria Mac App Store, quanto pelo Dock ou pelo Launchpad.

Como acompanhar o progresso de uma instalação na Mac App Store

Na Mac App Store, clique no botão “Obter” ou naquele com o preço mostrado. Pode ser que você tenha que inserir a senha do seu ID Apple ou autenticar usando o Touch ID. Feito isso, uma bolinha mostrará o progresso do download.

Caso uma atualização esteja sendo transferida, você também pode acompanhar o status dela indo até a aba “Atualizações” e posicionando o cursor sobre a bolinha de progresso, que mostrará a quantidade de dados sendo transferida e a velocidade do download, ou então a porcentagem do progresso de instalação.

Como acompanhar o progresso de download de um app pelo Dock ou Launchpad

Caso o aplicativo esteja no seu Dock, é possível acompanhar o status do download/instalação do update pela barra de progresso. Passando o cursor em cima do ícone, você também visualizará a quantidade de dados já transferida e a total do app.

Se o app não estiver fixado no seu Dock, esse progresso pode ser visualizado no ícone do Launchpad. Para abri-lo, clique no ícone dele no Dock ou use o gesto de juntar o polegar e outros três dedos sobre o trackpad.

Fácil, não?! 👨‍💻