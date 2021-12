Como seriam Slack, Chrome, Spotify e outros no Mac OS 9? Um designer imaginou

Que tal uma dose de nostalgia nesta manhã de quinta-feira? Pois permitam-me apresentar-lhes o (mac)OStalgia, um projeto criado pelo designer Michael Feeney para imaginar como seria sua rotina de trabalho de hoje… no Mac OS 9, lançado em 1999.

A ideia para o projeto surgiu quando Feeney, preso em casa durante a pandemia de COVID-19, começou a se perguntar como seu trabalho seria realizado há coisa de duas décadas — e com todas as limitações da época, como internet instável, pouco armazenamento em disco e o sistema operacional oferecido pela Apple.

O que chama a atenção no trabalho do profissional é o cuidado com os detalhes: antes de iniciar o projeto, ele analisou profundamente a linguagem de design do Mac OS 9, reunindo iconografia, fontes, caixas de diálogo, cores e todos os outros aspectos que compunham o sistema da Maçã. Esse trabalho gerou uma biblioteca, chamada Mac OS 9: UI Kit, que Feeney disponibilizou gratuitamente para usuários da plataforma Figma.

O site do projeto é um feito por si só, com detalhes minuciosos que chegam até mesmo ao estilo do cursor conforme você navega pela interface.

E o produto final da empreitada, um vídeo navegando pelo “Mac OS 9 virtual” criado pelo designer, é impressionante: em menos de cinco minutos, Feeney navega por aplicativos como Spotify, Chrome, Slack e Zoom, utiliza elementos do sistema à época (como o Sherlock e a Assistente de Voz) e até mesmo se depara com mensagens de erro aqui e acolá.

Fantástico, não?

via Daring Fireball