Confira a nova atualização da nossa tabela Usados Apple!

Está pensando em vender o seu dispositivo da Apple e não faz ideia de quanto ele pode valer? Ou, quem sabe, está em busca de um seminovo/usado e gostaria de ter uma ideia de quanto poderá gastar?

Felizmente, a tradicional tabelona Usados Apple do MacMagazine foi atualizada hoje com referências renovadas sobre os preços do mercado. 😀

Como funciona

Quem nos acompanha sabe que atualizamos essa tabela anualmente para refletir as mudanças no mercado. Além disso, alguns produtos muito antigos foram retirados da lista; outros, “novos”, obviamente, foram adicionados.

Por que alguns modelos não têm preço?

Vale lembrar que nós não incluímos os valores de modelos que ainda são comercializados diretamente pela Apple. Nesse caso, a própria empresa já indica o preço base do produto novo — consequentemente, os valores relativos do mercado de usados.

“Apenas” uma estimativa

Não custa lembrar: todos os valores da página são estimativas; portanto, eles não são absolutos e, obviamente, ninguém é obrigado a segui-los à risca. Ainda assim, caso você olhe para algum preço que destoe bastante do mercado, entre em contato conosco que reavaliaremos ele!

Onde comprar e vender?

Existem várias plataformas de compra e venda online. Em nenhuma delas, entretanto, você terá a segurança da iCaiu Store — parceira do MacMagazine no Usados Apple.

Além de poder vender o seu usado — e ter ele reparado antes da venda, sem precisar pagar por isso de forma antecipada (apenas quando o telefone for de fato vendido), você pode comprar um iPhone seminovo com procedência, pagando em 10x sem juros e com garantia de seis meses.

Vale a pena visitar a iCaiu Store — seja para vender o seu usado ou para adquirir um seminovo. 😉