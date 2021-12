Mais dois casos de stalking com AirTags são registrados nos EUA

Os AirTags têm estampado cada vez mais manchetes mundo afora sobre casos de stalking, infelizmente. Apenas três dias após uma mulher relatar ter encontrado o dispositivo escondido nos para-lamas de seu carro, mais dois casos semelhantes voltaram a ser registrados nos Estados Unidos, segundo informações do WGRZ.

De acordo com Departamento de Polícia de West Seneca, localizado em Nova York, uma mulher procurou as autoridades da cidade, em novembro, após receber uma notificação em seu iPhone alertando-a de que um AirTag desconhecido estava a seguindo. Após uma breve inspeção, os oficiais encontraram o rastreador escondido no para-choque de seu veículo.

Os policiais afirmaram que ainda não foram capazes de identificar o(a) dono(a) do AirTag encontrado, mas esperam receber informações da Apple que auxiliem na busca do(a) proprietário(a).

No segundo caso registrado pelos policiais de West Seneca, ocorrido nesta semana, outra mulher relatou ter recebido a mesma notificação em seu iPhone. Contudo, nessa situação, os oficiais não foram capazes de localizar o rastreador em questão — o qual logo saiu do alcance do iPhone da vítima.

Segundo os policiais, ainda não é possível afirmar que a notificação se tratava, de fato, de um caso de stalking envolvendo os AirTags ou se o alerta em questão se tratava apenas de um falso positivo. Mesmo assim, os oficiais reforçaram que, caso consigam determinar a identidade dos donos dos rastreadores, tomarão as medidas legais cabíveis contra essas pessoas.

Vale lembrar que, recentemente, a polícia da cidade de York, no Canadá, alertou seus moradores de que alguns criminosos estão utilizando AirTags para roubar veículos de luxo no região. Na época da denúncia, pelo menos cinco veículos haviam sido roubados por meio desse método.

A Apple ainda não pronunciou sobre nenhum dos casos.

