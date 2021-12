O que são e como usar os chats secretos do Telegram [iPhone, iPad e Mac]

O Telegram pode não ser tão popular como o WhatsApp, mas isso não significa que ele seja pior — muito pelo contrário.

O mensageiro russo oferece ferramentas como bots, a possibilidade de criar enquetes e até de compartilhar arquivos com até 1,5GB, por exemplo.

Outro recurso bastante interessante são os chamados chats secretos. Por eles, você pode conversar com outra pessoa e ter a certeza de que ninguém poderá ler as mensagens (nem mesmo o próprio Telegram). Todas as mensagens trocadas nessa modalidade também não podem ser encaminhadas.

Além disso, é possível ativar mensagens que se autodestroem depois de serem abertas, o que pode tornar a sua conversa ainda mais privada.

Outro ponto importante a ser destacado é que essas conversas pelo chat secreto ficam localizadas apenas no dispositivo, ou seja, se você iniciar uma conversa pelo iPhone, ela só poderá ser visualizada nele.

Confira, a seguir, como criar um chat secreto em iPhones/iPads e no app para Macs! 😁

Como criar um chat secreto no iPhone/iPad

Abra o Telegram e, na aba “Contatos”, toque naquele que deseja conversar. Em seguida, toque no nome da pessoa (na parte superior), no botão representado por três pontinhos e em Iniciar Chat Secreto » Iniciar.

Aguarde até que o outro contato se conecte para começar a conversa normalmente. O bacana é que você pode criar quantos chats secretos quiser, inclusive com a mesma pessoa.

Tocando no botão representado por um timer (na barra de digitação), é possível escolher o tempo de autodestruição das conversas, que pode variar de um segundo a uma semana.

Como criar um chat secreto no Mac

Abra o Telegram, clique no botão de nova mensagem e selecione “Novo chat secreto”. Clique no contato desejado e confirme em “OK” para começar a conversa.

Selecione o botão de timer para escolher o período de autodestruição das mensagens.

E você, costuma usar esse recurso por aí? 💬