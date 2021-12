Smartphone Awards: Galaxy S21 Ultra é coroado o telefone do ano por MKBHD

O famoso YouTuber Marques Brownlee (também conhecido como MKBHD), divulgou ontem em seu canal a mais nova edição da sua tradicional premiação anual de smartphones, a qual busca eleger os melhores (ou piores) aparelhos do ano em uma série de categorias.

Como de costume, a lista de aparelhos nomeados foi amplamente dominada por smartphones Android, que aparecem com as mais variadas opções e em diversas faixas de preço. Mesmo assim, os aparelhos da linha iPhone 13 ainda foram capazes de se consagrar campeões em várias das categorias em disputa, tendo como seu principal rival o Samsung Galaxy S21 Ultra, que também obteve uma boa performance geral.

Entre as novidades dessa edição, está a completa ausência da LG, que recentemente saiu do mercado de smartphones global e que sempre figurava entre os dispositivos citados nas edições passadas da premiação.

Melhor telefone grande

O vencedor da primeira categoria apresentada foi o dobrável Galaxy Fold Z Fold 3, com sua generosa tela interna de 7,4 polegadas. O iPhone 13 Pro Max, com seu display OLED de 6,68 polegadas, por sua vez, ficou de fora até mesmo das menções honrosas, que contaram com aparelhos como o Galaxy S21 Ultra e o ASUS ROG Phone 5.

Melhor telefone compacto

Entre os smartphones pequeninos, o iPhone 13 mini que se sagrou campeão na categoria que premia os melhores aparelhos compactos do ano — repetindo o feito de seu antecessor, o iPhone 12 mini, na edição de 2020 da premiação.

Essa pode ser, no entanto, a última vez que um aparelho da Maçã leva esse título, já que uma série de rumores têm apontado que a Apple descontinuará o modelo mais compacto da sua linha de aparelhos após uma baixa performance de vendas.

Melhor câmera

A inclusão de recursos como o modo Cinema, os Estilos Fotográficos e a opção de gravar de vídeos no formato ProRes deram ao iPhone 13 Pro o título de melhor câmera em um smartphone, categoria geralmente dominada por smartphones da linha Pixel, do Google.

Segundo o YouTuber, o flagship da Apple entrega a melhor performance geral de vídeo e foto entre todos os concorrentes, agradando tanto usuários comuns quanto aqueles mais exigentes.

Entre as menções honrosas estão o Pixel 6 Pro, o Pixel 5a (campeão do teste cego feito por MKBHD) e o vivo X70 Pro Plus.

Melhor bateria

Uma das melhorias mais marcantes da linha iPhone 13 Pro foi a bateria, que ganhou não apenas em capacidade de carga mas, também, em eficiência energética graças as melhorias do chip A15 Bionic e a chegada da tecnologia ProMotion aos aparelhos da Maçã.

E foi exatamente por esses motivos que o iPhone 13 Pro Max foi coroado o smartphone com a melhor bateria de 2021, derrotando o Asus ROG Phone 5 e sua monstruosa capacidade de 6.000mAh.

Melhor design

A categoria mais subjetiva da premiação ficou por conta do Galaxy S21 Ultra, sendo o dispositivo que mais agradou o YouTuber — esteticamente falando. Logo atrás, vieram o Oppo Find x3 Pro, o Oppo Reno 6 e o Legion Phone.

Melhor custo-benefício

A boa qualidade das câmeras, a performance topo-de-linha e o preço surpreendentemente abaixo da concorrência, que sempre conta com cifras na casa dos milhares de dólares, deram ao Google Pixel 6 o prêmio de smartphone com o melhor custo-benefício de 2021.

Entre os pontos altos do modelo, está o novo chip Tensor, desenvolvido pelo próprio Google — e que chegou para substituir os processadores da linha Snapdragon (da Qualcomm), que equipavam os smartphones da empresa desde a primeira geração.

Entre as menções honrosas temos o Poco F3, o Galaxy A52 e o Realme GT — todos posicionados na faixa dos US$400-US$500.

Decepção do ano

A segunda geração do “dobrável” da Microsoft, o Surface Duo 2, embora tenha corrigido e aprimorado vários dos defeitos da primeira geração ainda não conseguiu se estabelecer como um verdadeiro flasgship, segundo o YouTuber.

O software, o hardware limitado e, principalmente, o preço de US$1.500 figuraram entre os principais pontos negativos da nova iteração do smartphone, tornando-o a decepção do ano.

Melhor aprimoramento

O Galaxy S20 Ultra foi criticado por MKBHD após seu lançamento em 2020 pela performance da câmera que, para o reviewer, era consideravelmente ruim dado o posicionamento do aparelho no mercado.

Seu sucessor, o Galaxy S21 Ultra, no entanto, parece ter corrigido esse problema, tornando-se uma das melhores opções de câmera em um smartphone no mercado, segundo ele. Entre as menções honrosas estão o iPhone 13 Pro e o Galaxy Z Flip 3.

Smartphone do ano

A categoria mais importante da premiação foi faturada pelo Galaxy S21 Ultra que, embora tenha perdido para os iPhones 13 Pro em algumas categorias-chave, conseguiu levar o título por sua boa performance geral e pelo seu novo preço, US$200 mais barato do que a geração anterior.

Logo atrás, vieram o iPhone 13 Pro e o Google Pixel 6.

O que acharam das escolhas?