Twitter começa a liberar criação de mais Comunidades; veja como solicitar a sua

Não é de hoje que o Twitter tenta melhorar a rede social trazendo novidades e melhorias. Só neste segundo semestre, ele anunciou a gravação de Espaços, habilitou a busca direta em perfis, trouxe legendas automáticas em vídeos, uma nova API e, por fim, em setembro o passarinho azul iniciou os testes das Comunidades.

Comunidades são como os grupos do Facebook, ou as Comunidades do falecido Orkut. Você participa de uma com seu tema preferido para ter uma timeline inteira dedicada somente àquele assunto. Na época poucas comunidades foram criadas, como a AstroTwitter e a DogTwitter — esta última, minha preferida para explosões de fofura.

Para entrar em uma era necessário um convite, limitados a cinco por pessoa; felizmente, hoje as comunidades podem ser abertas para qualquer um entrar. Mas fica a pergunta: como criar uma Comunidade?

Ainda em setembro passado, o Twitter liberou uma página de solicitação (ainda ativa, e agora em português) para quem quisesse criar sua própria comunidade, como na imagem abaixo.

Basta descrever sua intenção de Comunidade e aguardar.

Enviei minha solicitação em setembro e, pasmem, somente esta semana o Twitter respondeu com um email concedendo a liberação para criar uma comunidade.

No email acima, descobrimos algumas coisas interessantes:

A criação da comunidade precisa ser feita pelo site Twitter.com, pela aba Comunidade, tocando no sinal de “+”. Este botão só aparecerá caso você tenha previamente solicitado permissão para a criação de uma comunidade.

Depois da criação você pode personalizar a capa, as regras e permitir a entrada de qualquer pessoa.

O Twitter ainda não permite que você adicione moderadores pelo app ou site; esta solicitação precisa ser feita por email.

Todas as comunidades são públicas e as publicações nelas podem ser vistas por qualquer pessoa, ou seja, somente contas públicas podem entrar em uma comunidade.

As Comunidades ainda não foram liberadas para 100% dos usuários, e elas aparecem no app para iOS e no site Twitter.com. Serão liberadas para Android no mês que vem.

Ainda não há uma opção para explorar e descobrir as comunidades, mas deixo aqui minha dica, copie e cole o código url:https://twitter.com/i/communities seguido de uma palavra chave. Por exemplo, url:https://twitter.com/i/communities photography para ver comunidades de fotógrafos. Por enquanto é melhor buscar em inglês, uma vez que ainda existem poucas comunidades.

Acompanhe as novidades de Comunidades pelo Twitter @HiCommunities, atente-se às regras, e, caso queira uma timeline no Twitter somente sobre assuntos Apple, participe da comunidade que criei, abrindo o tweet abaixo ou tocando neste link.

Introduzindo… a primeira comunidade sobre iPhone no Twitter! Ela foi feita para tirar dúvidas e trocarmos dicas, em um espaço só para isso; assim você sabe onde procurar quando precisar.

ㅤ

QUALQUER UM pode entrar. É grátis. Compartilhem!  https://t.co/2ybC63VC6R — Vinícius Porto (@vinnitec) December 21, 2021

E você, já participa de alguma comunidade? Deixe o link abaixo, nos comentários!