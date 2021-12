watchOS 8.3 pode causar problema de recarga em Apple Watches

De acordo com uma série de relatos no Reddit, nos fóruns de suporte da Apple e no fórum do MacRumors, diversos usuários de Apple Watches Series 6 e 7 estão enfrentando problemas para recarregar seus relógios após atualizá-los para o watchOS 8.3, lançado na semana passada.

A maioria dos relatos diz respeito a problemas de recarga com carregadores de terceiros, muitos dos quais deixaram de funcionar de forma confiável após a atualização.

Eis o relato de um desses usuários numa thread do Reddit:

Atualizei meu relógio ontem à noite para [o watchOS] 8.3, coloquei-o em um carregador de terceiros esta manhã, voltei depois de uma hora e ele havia ganhado talvez 2%?



Tentei a mesma coisa com o relógio da minha esposa com seu carregador de terceiro com o mesmo resultado. Coloquei-os no carregador oficial, zoom, carregou rapidamente.

Além disso, esse parece ser um problema generalizado, uma vez que vem afetando uma variedade de carregadores no mercado — a maioria deles, de preço mais acessível.

Modelos da Belkin e outros com valores mais elevados não aparecem tanto nos relatos, mas isso pode ser pelo simples fato de que eles não são tão populares quanto as alternativas mais em conta. Na verdade, alguns usuários tiveram problemas até com o carregador original da Maçã. 🤷

Aparentemente, o relógio começa a ser recarregado, mas logo em seguida o processo é interrompido. Reiniciar o relógio pode ajudar, mas, até agora, nenhuma solução definitiva foi descoberta.

Aparentemente, problemas de carregamento parecidos já foram relatados anteriormente, mas a Apple os havia corrigido no watchOS 8.1.1. Pelo visto, a versão 8.3 do sistema está trazendo de volta esse problema para ainda mais usuários.

E você, percebeu algum problema no carregamento do seu Apple Watch após essa atualização?

via PiunikaWeb