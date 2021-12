Após WhatsApp, Telegram também testa reações com emojis

Há alguns meses, fomos pegos de surpresa com a notícia de que o WhatsApp está trabalhando para oferecer suporte a reações às mensagens trocadas no aplicativo. Elas funcionarão na forma de emojis, semelhante ao que já acontece em outros apps da Meta — como o Facebook, o Messenger e o Instagram.

Agora, a novidade é que o recurso provavelmente estará presente também no Telegram, um dos maiores concorrentes do mensageiro da Meta. Seguindo um caminho oposto ao que geralmente acontece — com recursos chegando primeiro no app russo e, depois, sendo implementados pelo WhatsApp —, o software começou a testar as reações nesta semana.

A informação foi divulgada por um usuário do Reddit, que compartilhou um vídeo na plataforma mostrando o recurso em funcionamento na versão beta. São 11 reações disponíveis e elas são “acionadas” de maneira bastante extravagante, diga-se de passagem.

De início, o emoji selecionado fica de tamanho ampliado e com uma animação, aliado ao surgimento de vários emojis pequenos até que a reação seja “consolidada”.

No vídeo, fica claro que todos os participantes conseguem ver as reações (caso existam), e que qualquer usuário poderá tocar em alguma das que foram distribuídas para que ela seja automaticamente selecionada.

Não sabemos, no entanto, detalhes como a data de chegada do recurso ou até mesmo se ele será implementado. Afinal, trata-se de uma versão beta e, embora recursos testados costumem ser disponibilizados nas versões finais, eles podem ser descartados ainda na fase de testes.

