Apple terá até 15/1 para alterar regras da App Store na Holanda

Depois de definir que o método de pagamento da App Store é anticompetitivo, a Authority for Consumers and Markets (ACM) da Holanda determinou a Apple mude sua política de cobrança até o início de 2022.

De acordo com uma reportagem da Reuters, a Apple deverá cumprir com a determinação do órgão, a qual permite que fornecedores de aplicativos de namoro usem sistemas de pagamento alternativos, até o dia 15 de janeiro. Caso não o faça, a gigante de Cupertino poderá ser multada em até 50 milhões de euros.

A Apple foi informada sobre o posicionamento do órgão em relação à política da App Store em outubro passado. Na época, a companhia não comentou a decisão, mas disse que a decisão estava sob “revisão legal”. Vale lembrar que as autoridades investigam a App Store da Apple desde 2019 — sob alegações de que a Apple abusa de seu domínio no mercado.

Como informamos, a Apple está enfrentando pressão semelhante na Coreia do Sul, onde os reguladores também determinaram que as exigências de pagamento no aplicativo da Apple eram anticompetitivas. Nos Estados Unidos, a companhia conseguiu adiar uma mudança judicial que também alteraria o funcionamento da App Store.

