Crítico da Apple, diretor jurídico do Spotify deixa a empresa

Tirando o CEO Daniel Ek, não seria nenhum exagero dizer que a figura do Spotify mais em evidência nos últimos tempos é o seu diretor jurídico e chefe de assuntos globais, Horacio Gutierrez. E grande parte desse destaque tem a ver com a Apple: Gutierrez tem sido um dos maiores críticos públicos das práticas supostamente monopolistas da empresa, e é um dos principais nomes da Coalition for App Fairness (CAF).

Agora, pelo visto, as trincheiras do lado “anti-Apple” nessa batalha ficarão um pouco mais enfraquecidas. De acordo com o desenvolvedor e analista Florian Mueller, do FOSS Patents, Gutierrez deixou recentemente o Spotify em direção à Disney — ele será o diretor jurídico (general counsel) da empresa do Mickey Mouse.

Mueller, que tem apoiado a Epic e a luta das empresas contra as regras da App Store, classifica Gutierrez como “o defensor mais efetivo e mais aplicado que o movimento ‘anti-App Store’ já teve” — e que, com a saída do executivo do Spotify, a CAF poderá perder um pouco da sua força.

Ele considera que as ações do Spotify lideradas por Gutierrez, como a campanha “Time to Play Fair” e as suas declarações nas audiências sobre as lojas de aplicativos, são investidas muito mais efetivas contra a Apple do que o comportamento “explosivo” da Epic, que pode ser visto com maus olhos pela juíza Yvonne Gonzales Rogers. Ou seja, os processos contra a Maçã também perderão um aliado importante.

Com o apoio de Gutierrez, as ações da CAF já atingiram alguns objetivos importantes, como uma revisão das taxas da App Store e a vitória judicial que permitiu aos desenvolvedores a inclusão de links para pagamentos externos em seus apps — além, claro, da instalação de um debate maior sobre o poder monopolista da Apple na sociedade. Agora, resta saber se o Spotify conseguirá substituir o executivo com alguém igualmente hábil para contribuir nesse sentido.

via iThinkDifferent