WhatsApp testa novo design para página de contatos

O WhatsApp apresentou recentemente um novo visual da tela de “Dados da empresa” muito semelhante aos cartões de contato do iOS. Agora, de acordo com o WABetaInfo, a companhia está testando as mesmas mudanças para a página “Dados do contato”, a qual ainda possui um design “antigo”.

Como é possível ver na imagem abaixo, o WhatsApp usará a mesma interface que foi introduzida para os “Dados da empresa”, mas há uma pequena adição: a tela de detalhes do contato apresentará um atalho de pesquisa no chat.

Segundo as informações, o WhatsApp também está planejando redesenhar a mesma página no WhatsApp para Android — mas não incluirá o atalho de pesquisa.

Vale notar que, recentemente, também comentamos os testes de uma nova interface da página de chamadas do WhatsApp.