Filmes da semana: compre “Godzilla vs. Kong”, com Alexander Skarsgård e Millie Bobby Brown, além de vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90, e nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor — ou até mais em conta!

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “Godzilla vs. Kong”, com Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza Gonzalez, Julian Dennison, Lance Reddick, Kyle Chandler, Demián Bichir, Hakeem Kae-Kazim e Kaylee Hottle, dirigido por Adam Wingard.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário sobre o filme:

A vida é realmente cheia de reviravoltas; crossovers eram comuns nas décadas de 1980 e 90, no Japão — Godzilla, por exemplo, já teve vários. No entanto, o mercado do cinema americano nunca viu os crossovers com bons olhos, mas quando a grana aperta e as ideias faltam, a expressão “No mundo nada se cria, tudo se copia” faz todo o sentido. O Filme da semana é despido de realidade, aliás ele é feito na base caça-níquel e para os fãs de ambos os colossos. O roteiro é bagunçado, as sequências na mesma linha, mas o elenco calibrado e os embates gigantescos garantem o mínimo para divertir. Desejo a todos um Feliz Natal e muitos filmes com pipoca!