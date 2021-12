Como arquivar/desarquivar conversas no WhatsApp [iPhone]

O WhatsApp guarda alguns truques que podem facilitar bastante a vida de quem usa esse mensageiro com frequência.

Uma delas permite que você arquive ou desarquive as conversas individuais/em grupo. Assim, é possível manter a aba “Conversas” limpa, com o menor número de chats possível — ou seja, mantendo por lá apenas aquelas que você interage com frequência, por exemplo.

Veja só como é fácil fazer esse arquivamento/desarquivamento pelo mensageiro no iPhone!

Como arquivar uma conversa no WhatsApp

Abra o WhatsApp e certifique-se de estar na aba “Conversas”. Em seguida, faça uma dessas ações:

Deslize o dedo para a esquerda em cima da conversa e toque em “Arquivar” ou deslize-o até o fim para fazer isso rapidamente.

Mantenha o dedo pressionado sobre a conversa até aparecer o menu contextual e toque em “Arquivar”.

Caso queira desfazer o arquivamento, chacoalhe o iPhone e toque em “Desfazer”.

Também é possível arquivar todas as conversas de uma só vez. Para isso, toque na aba “Configurações” e vá em Conversas » Arquivar todas as conversas.

Como desarquivar uma conversa no WhatsApp

Caso mude de ideia e queira desarquivar uma conversa, certifique-se de estar na aba “Conversas”. Em seguida, deslize o dedo para baixo para que a seção “Arquivadas” apareça. Toque nela para conferir todas as conversas arquivadas por você.

Para desarquivar alguma delas, siga os mesmos procedimentos feitos para arquivá-la (conforme descrito acima), ou seja: deslizando o dedo para a esquerda em cima dela e selecionando “Desarquivar” ou mantendo o dedo pressionado em cima da conversa e tocando em “Desarquivar”.

Para refazer o arquivamento de alguma conversa que tenha desarquivado, chacoalhe o iPhone e toque em “Refazer”.