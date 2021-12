Como favoritar uma mensagem no WhatsApp [iPhone]

O WhatsApp, pertencente à Meta (ex-Facebook), oferece diversos truques bacanas que ajudam a expandir e melhorar a sua experiência. Por aqui mesmo, já mostramos diversas dessas dicas.

Publicidade

Se você é daqueles que possui centenas de conversas armazenadas, é possível favoritar apenas aquelas que você precisa usar com mais frequência, como uma foto ou mesmo alguma mensagem de texto mesmo.

Isso acaba sendo ideal para quem precisa consultar alguma mensagem com frequência, por exemplo (como um endereço, uma receita ou algo do tipo). Confira, a seguir, como fazer isso pelo iPhone!

Como favoritar/desfavoritar uma mensagem no WhatsApp

Abra o WhatsApp e selecione a conversa onde a mensagem está localizada. Em seguida, mantenha o dedo pressionado sobre ela e toque em “Favoritar”. Caso desista, volte a realizar essa ação e selecione “Desfavoritar”.

Como visualizar as mensagens favoritadas no WhatsApp

Para visualizar todas as mensagens favoritadas em uma conversa, toque nela e no nome da pessoa ou do grupo (no topo da tela). Por fim, selecione “Mensagens favoritas”.

Publicidade

Já se quiser visualizar todas as mensagens favoritadas pelo WhatsApp, toque na aba “Configurações” e vá em “Mensagens favoritas”. Para ir até a conversa favoritada, toque nela.

Já para editar essa lista, selecione “Editar” (no canto superior direito) e toque em um dos botões na parte inferior para encaminhá-la, remover dessa lista, compartilhá-la com outro app ou apagá-la.

Já conhecia esse truque? 😉