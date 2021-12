Ano Novo Japonês: Apple lança edição limitada do AirTag

Em comemoração ao Ano Novo Japonês, a Apple anunciou hoje uma promoção para consumidores do país, na qual eles poderão ganhar cartões presentes de até ¥24.000 (equivalente a cerca de R$1.175) na compra de produtos elegíveis, nos dias 2 e 3 de janeiro de 2022.

Além dos cartões presente, o mais legal é que, durante o período promocional, os primeiros 20 mil consumidores do Japão a comprarem um iPhone 12, 12 mini ou SE ganharão uma edição limitada do AirTag com uma gravação personalizada.

E, como 2022 é o ano do Tigre no Japão, obviamente, a edição limitada do AirTag celebra o animal na clássica forma de um emoji.

Contudo, vale notar que, estranhamente, compras realizadas por meio do aplicativo Apple Store não serão elegíveis para concorrer à edição limitada do AirTag.

Os que não forem tão rápidos assim ganharão pelo menos um cartão presente nos seguintes valores, na compra desses produtos:

¥9.000 (cerca de R$440) na compra de AirPods de 2ª e 3ª gerações, Pro ou Max;

(cerca de R$440) na compra de AirPods de 2ª e 3ª gerações, Pro ou Max; ¥6.000 (cerca de R$295) na compra de um iPhone 12, 12 mini ou SE (além, é claro, da edição limitada do AirTag para os primeiros 20 mil clientes a fazerem um pedido);

(cerca de R$295) na compra de um iPhone 12, 12 mini ou SE (além, é claro, da edição limitada do AirTag para os primeiros 20 mil clientes a fazerem um pedido); ¥6.000 (cerca de R$295) na compra de um Apple Watch Series 3 ou SE, Apple TV 4K, Apple TV HD, Beats Studio3 Wireless, Beats Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Apple Pencil de 2ª geração, Smart Keyboard Folio, carregador MagSafe Duo, Magic Keyboard para iPad Pro ou um pacote de 4 unidades do AirTag;

(cerca de R$295) na compra de um Apple Watch Series 3 ou SE, Apple TV 4K, Apple TV HD, Beats Studio3 Wireless, Beats Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Apple Pencil de 2ª geração, Smart Keyboard Folio, carregador MagSafe Duo, Magic Keyboard para iPad Pro ou um pacote de 4 unidades do AirTag; ¥12.000 (cerca de R$590) na compra de um iPad Pro de 11 ou 12,9 polegadas;

(cerca de R$590) na compra de um iPad Pro de 11 ou 12,9 polegadas; ¥24.000 (cerca de RS1.175) na compra de um MacBook Air, MacBook Pro de 13 polegadas, Mac mini ou iMac.

Vale notar, porém, que apenas consumidores do Japão poderão aproveitar a promoção. Para mais detalhes sobre ela, basta acessar a página da Apple (em japonês, é claro).

