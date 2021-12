Apple bate recorde na NASDAQ mais uma vez

Mais um dia de boas notícias para os executivos e investidores da Apple. A empresa, mais uma vez, bateu recorde histórico na NASDAQ, tendo fechado o dia com alta de 2,3%.

Com isso, a $AAPL agora está cotada a US$180,30, o maior valor por ação já registrado pela companhia. A máxima do pregão de hoje foi de US$180,40, que não é histórica; ela tocou em US$182,13 no dia 13/12.

Com base no fechamento de hoje, a Apple vale agora US$2,959 trilhões, ficando bem próxima da marca de US$3 trilhões, o que deverá torná-la a primeira empresa a atingir esse valor. As ações da empresa só precisam chegar ao patamar de US$182,85 (um aumento de 1,4%) para que a marca seja atingida — o que poderá acontecer amanhã, quem sabe…

A Microsoft, maior concorrente da Apple por esse posto, também teve uma boa alta (de 2,32%), mas continua longe de ter o valor de mercado da Maçã, valendo neste momento US$2,571 trilhões.