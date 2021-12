Apple lança novos vídeos da série “Filmado com iPhone 13 Pro”

A série de vídeos “Filmado com iPhone” (“Shot on iPhone”) já está por aí há alguns anos para mostrar as capacidades cinematográficas dos aparelhos da Apple, mas atingiu um patamar completamente com a chegada do iPhone 13 Pro e seu modo Cinema. Ontem, a Maçã liberou três novos clipes divertidos para demonstrar as habilidades dos seus novos flagships.

Os vídeos abusam da metalinguagem para trazer à tona os recursos destacados. Em “Detectives”, por exemplo, o foco seletivo automático vira parte da narrativa numa história de detetives para discutir quem é o protagonista… e quem pode ser o assassino.

Em “Basement”, uma voz macabra atrai uma mulher para o porão escuro, mas ela está preocupada com a capacidade do iPhone de capturar boas imagens com pouca luz — mal sabe ela, entretanto, que a voz parece entender da tecnologia embarcada no novo aparelho…

Por fim, “Pavel” é um pequeno clipe em russo, filmado em preto e branco, que mostra que o zoom óptico de 3x pode ser bem aplicado para evidenciar a possível loucura de uma pessoa. Se o título e a escolha do idioma é uma indireta a Pavel Durov, criador do Telegram e notório crítico da Apple… bom, aí já é especulação minha. 😜

Muito legais, não?

