Apple teria contratado chefe de comunicações de AR da Meta

Não é mais novidade para ninguém que a Apple deverá entrar em breve, com o corpo inteiro, no universo da realidade aumentada — de acordo com os rumores recentes, a empresa deverá lançar inicialmente um headset conectado ao iPhone, futuramente reduzindo esse produto até chegar aos tão sonhados “Apple Glasses”.

Publicidade

Ainda não sabemos qual será a estratégia de marketing da Maçã para um produto do tipo, mas a empresa está se movendo: de acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, a gigante de Cupertino teria contratado recentemente Andrea Schubert, chefe de comunicações e relações públicas da Meta (ex-Facebook) para a área da realidade aumentada.

Ainda não há nenhuma confirmação oficial da contratação — em seu perfil no LinkedIn, Schubert ainda indica seu emprego na Meta, onde esteve nos últimos seis anos para coordenar os esforços de comunicação da subsidiária Oculus e das demais iniciativas da gigante no universo AR.

De qualquer forma, considerando que a Oculus tem sido, até o momento, o nome mais importante no segmento da realidade aumentada, é de se considerar que a movimentação da Apple foi bastante calculada.

Publicidade

Os rumores mais recentes relacionados ao headset da Apple indicam que o produto terá “vários módulos de detecção 3D de alta sensibilidade” e desempenho semelhante ao dos Macs M1. Há a expectativa de que já possamos ver o dispositivo na Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022, mas com um lançamento ainda um pouco mais distante — talvez para o fim do ano que vem ou para o começo de 2023, para que os desenvolvedores tenham bastante tempo para trabalhar no dispositivo antes da sua estreia.

Aguardemos, portanto — e que Schubert seja bem-sucedida nessa (provável?) nova jornada.