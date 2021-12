Apple Together: funcionários detalham demandas trabalhistas

Na semana passada, comentamos a paralisação que o grupo Apple Together — composto por funcionários dos escritórios, lojas e suporte da Maç ã — havia programado para a véspera de Natal, a qual reuniu empregados de diversos Estados americanos.

Justamente na sexta-feira (24/12), o coletivo compartilhou, no Twitter, suas reivindicações em detalhes — as quais incluem adicional de insalubridade, reajuste do salário mínimo, maior cobertura do plano de saúde, licença remunerada mais acessível e proteção contra consumidores abusivos.

O grupo também solicitou melhorias específicas nas condições de trabalho com foco na pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), como o fornecimento de máscaras N95, pontos de sanitização, atendimento somente com hora marcada e sem aglomeração.

We, the Apple workers need more from our Employer.



This is what we request with #AppleWalkout pic.twitter.com/yndO06t4Wo — Apple Together (@AppleLaborers) December 24, 2021

Ao Business Insider, um gerente de uma Apple Store em Jacksonville, no estado americano da Flórida, contou que cerca de 15 funcionários participaram da paralisação na semana passada — motivados em parte pela resposta da empresa a uma agressão sofrida por um funcionário.

Na semana passada, um cliente entrou e cuspiu em um dos membros da nossa equipe. É preciso haver um protocolo diferente.

Como informamos, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos está investigando a demissão de um funcionário que se manifestou contra as questões do local de trabalho na Apple.

A Maçã ainda não comentou o movimento dos funcionários.