Google Fit para iOS ganha aferição de frequência cardíaca e respiratória

O aplicativo de saúde Google Fit para iOS ganhou recentemente algumas novidades — que, apesar de já estarem disponíveis em aparelhos Android, serão muito bem-vindas para aqueles que se preocupam com a saúde, mas não têm a grana para esbanjar em um Apple Watch ou afins.

Agora, com a ajuda da câmera do iPhone, o aplicativo é capaz de detectar sua frequência cardíaca e respiratória de forma simples e rápida — mesmo sem conexão com a internet.

Para aferir sua frequência cardíaca, basta posicionar a ponta do dedo indicador sobre a câmera principal do iPhone por cerca de 30 segundos e aplicar uma leve pressão. Ao final da análise, o app lhe mostrará seus resultados e permitirá que você os salve, mas alerta que eles servem apenas para fins informativos.

Vale notar, ainda, que a precisão do processo é determinada pelos algoritmos do Google Fit, que também levam em consideração fatores como idade e tom de pele. Para efeitos de teste, medi minha frequência cardíaca com o Google Fit e o Apple Watch ao mesmo tempo e obtive, em ambos, o mesmíssimo resultado.

Para a detecção do ritmo respiratório, é preciso apoiar o iPhone sobre uma superfície estável e ficar de frente ao aparelho. Então, a câmera frontal detectará minúsculas variações na movimentação do tórax do usuário para estimar o número de respirações em 30 segundos.

Ainda é possível conectar o Google Fit ao aplicativo Saúde e criar alertas para que o app lhe lembre de aferir seus sinais vitais de tempos em tempos.

De qualquer maneira, vale frisar que os resultados recolhidos pelo Google Fit não devem ser utilizados para propósitos médicos ou para diagnosticar condições de saúde, pois, tal qual as medições realizadas por smartwatches e análogos, nenhuma dessas aferições chega aos pés daquelas realizadas por equipamentos médicos de precisão — mas podem, sim, ser usadas para fins de referência/comparação. 😉

