iPhones 13 seguem sem cancelamento de ruído em ligações

Desde seu lançamento, os dispositivos da linha iPhone 13 têm sofrido com a ausência de um recurso de acessibilidade clássico do iOS, já presente há anos nos smartphones da Maçã: cancelamento de ruído em chamadas.

Feito justamente para diminuir o ruído e o barulho externo durante uma chamada de voz, o recurso, antes encontrado em Ajustes » Acessibilidade » Áudio/Visual, aparenta ter sido removido, sem nenhuma explicação aparente, da nova geração de smartphones da Apple, embora ainda seja possível acessá-lo em modelos mais antigos de iPhones.

Até a linha iPhone 12, o botão que ativa/desativa o recurso pode ser encontrado entre as opções de Áudio Mono e Notificações de Volume. No entanto, a opção está completamente ausente em iPhones 13.

No Reddit, um dos usuários a notar o aparente sumiço do recurso chegou a especular que a empresa havia removido um dos microfones presentes na parte frontal dos iPhones nessa nova geração — o qual em teoria, seria responsável pelo cancelamento de ruído durante ligações. Segundo ele, até mesmo um funcionário da Genius Bar de uma Apple Store à qual levou seu aparelho, acreditando que estava com um algum problema, se surpreendeu com a ausência da função.

Outra pessoa esclareceu logo abaixo a situação ao compartilhar a resposta de outro usuário, identificado pelo apelido dagocarlito, a uma reclamação similar nos fóruns de suporte da Apple:

O iPhone 13 “nunca” teve essa opção com o iOS 15 pois isso se trata de um glitch. Tenho falado com o suporte da Apple sobre isso. É um problema conhecido no qual eles estão trabalhando numa solução, mas sem uma previsão de resolução no momento. Esse problema também causa ecos quando se está numa chamada pelo CarPlay com um dos iPhones 13. É uma falha grave que deve ser corrigida o mais rápido possível.

A reclamação original relacionada a esse problema foi publicada ainda no início de outubro. Desde então, a Apple lançou novas versões do sistema operacional que equipa os iPhones, incluindo a mais recente, o iOS 15.2, que ainda não corrigiu o glitch. O problema ainda parecer estar presente também na versão beta mais recente do iOS 15.3.

via 9to5Mac