Nada de Orkut! Saiba mais sobre as comunidades do WhatsApp

Há alguns meses, anunciamos que o WhatsApp estava testando um novo recurso denominado “Comunidades”. O nome, por si só, já foi motivo para gerar muito interesse — afinal, existe algo mais saudoso no Brasil que as comunidades do extinto Orkut?!

Na época, não foram dados muitos detalhes sobre o funcionamento do recurso, mas (ao que tudo indica) ele não fará a festa de quem queria ter de volta os nostálgicos espaços da falecida rede social do Google.

É que o WABetaInfo publicou mais detalhes sobre as “Comunidades” do WhatsApp. Elas serão nada mais nada menos que uma forma organizada de gerenciar grupos no mensageiro, uma espécie de “grupo de grupos” — podendo ser criadas para reunir grupos de interesses ou ciclos sociais semelhantes, por exemplo.

Com as comunidades, os administradores de grupos terão mais controle sobre eles. Visualmente, elas serão bem semelhantes aos grupos na página de “perfil”, contando com um nome e uma descrição. A imagem do grupo, no entanto, aparecerá em uma moldura quadrada de cantos arredondados.

Poderão ser vinculados até dez grupos a cada uma delas, e é provável que o WhatsApp crie um grupo automático no qual todas as mensagens publicadas nele serão encaminhadas automaticamente para os grupos vinculados à comunidade.

A possibilidade de criar novas comunidades foi encontrada por usuários da versão beta do mensageiro para iOS (2.22.1.1) e deverá ser disponibilizada gradualmente para todos os testadores do app.