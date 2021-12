O que fazer se o AirDrop não funcionar [iPhone, iPad e Mac]

Desde o iOS 7 e o OS X Lion 10.7, a Apple oferece uma maneira superprática de compartilhar conteúdos entre iPhones, iPads e Macs — como fotos, vídeos e documentos. É o chamado AirDrop.

Se você já usou esse recurso alguma vez, deve ter se surpreendido com a sua velocidade e eficiência. Porém, nem tudo são flores. Não são raras as vezes em que eu mesmo fico esperando, esperando e… nada acontece. 🤦‍♂️

Se você também está passando por problemas parecidos usando o AirDrop, separamos algumas dicas simples que podem ajudar a resolver isso!

Reinicie os seus dispositivos

Em iPhones 5 ou anteriores, SE (1ª geração), 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE (2ª geração) ou iPads com o botão de Início, pressione o botão de energia até ver o controle deslizante. Arraste-o para desligar e pressione ele novamente para ligá-lo.

Em iPhones X, XS, XS Max, XR, 11, 12 , 13 ou iPads sem o botão de Início, mantenha o botão lateral e qualquer botão de volume pressionado até que o controle deslizante apareça. Deslize-o para desligar e pressione o botão lateral para ligá-lo novamente.

Em Macs, clique no logo da Apple na barra de menus e selecione “Reiniciar”. Por fim, confirme a ação novamente.

Verifique as conexões Wi-Fi e Bluetooth

O AirDrop funciona usando as conexões Wi-Fi e Bluetooth dos iPhones/iPads e Macs. Portanto, verifique se elas estão ligadas pela Central de Controle (iPhone e iPad), pela barra de menus (Mac) ou pelos Ajustes/Preferências do Sistema.

Verifique a distância entre os dispositivos

Como o AirDrop funciona com a ajuda do Wi-Fi e do Bluetooth, é preciso que eles estejam entre um raio de até dez metros um do outro para que apareçam.

Certifique-se de que o dispositivo esteja logado com um ID Apple

Para usar o AirDrop, você precisa necessariamente estar com um ID Apple cadastrado no iPhone/iPad e Mac.

Isso normalmente é feito na primeira configuração desses aparelhos, mas você também pode fazer isso posteriormente nos Ajustes do iPhone/iPad ou nas Preferências do Sistema do Mac.

Ligue/desligue o Wi-Fi e o Bluetooth

Pode parecer besteira, mas o simples ato de desligar as conexões Wi-Fi/Bluetooth e ligá-las novamente ajuda na grande maioria dos casos envolvendo problemas do AirDrop.

Desative o Modo Avião no iPhone/iPad

Por padrão, quando o Modo Avião é ativado, o Bluetooth, Wi-Fi e as redes celulares são desativadas. Portanto, para que o AirDrop funcione, você precisa desativá-lo.

Isso pode ser feito abrindo a Central de Controle e tocando no botão com um ícone representado por um avião (ele deve ficar branco; caso esteja laranja, significa que o Modo Avião está ativado).

Desative o Acesso Pessoal

Outra coisa que pode impedir o funcionamento do AirDrop é se o Acesso Pessoal está ativado. Para desativá-lo, vá em Ajustes » Acesso Pessoal e desative “Permitir Acesso a Outros”.

Desative o Foco Não Perturbe

Se o seu dispositivo está com o Foco Não Perturbe ativado, ainda será possível enviar normalmente documentos, fotos ou vídeos para outras pessoas. Porém, ela deverá estar com essa configuração desativada.

Portanto, peça para a pessoa desativar esse foco pela Central de Controle do Mac ou do iPhone/iPad.

Desative a rede VPN

Caso você use uma rede VPN (Virtual Private Network) por aí, isso também pode fazer com que o AirDrop não funcione. Para desativá-la no iPhone/iPad, vá em Ajustes e desative o controle ao lado de “VPN”.

No Mac, isso pode ser feito clicando em Preferências do Sistema » Rede. Selecione a rede VPN na lateral e desative-a.

Certifique-se de que os dispositivos estejam com a tela ligada

Para que os dispositivos apareçam na lista do AirDrop, eles precisam estar com a tela devidamente ligada. No caso dos Macs, a tela pode até estar desligada, mas ele não pode estar no modo de repouso, por exemplo.

Revise as configurações do AirDrop

Tanto no iPhone/iPad quanto no Mac, você pode optar por escolher quem pode encontrá-lo na rede do AirDrop. São três opções disponíveis: ninguém (ou recepção inativa, no caso do iOS/iPadOS), apenas contatos ou todos.

Para revisar esses ajustes, siga as etapas:

No iPhone/iPad : abra os Ajustes e toque em Geral » AirDrop ou abra a Central de Controle, toque por alguns segundos no quadrado que conta com as opções Wi-Fi e Bluetooth, e depois toque por mais alguns segundos em cima da opção AirDrop.

: abra os Ajustes e toque em Geral » AirDrop ou abra a Central de Controle, toque por alguns segundos no quadrado que conta com as opções Wi-Fi e Bluetooth, e depois toque por mais alguns segundos em cima da opção AirDrop. No Mac: abra o Finder e selecione “AirDrop” na barra lateral (você também pode chegar ao menu do AirDrop usando o atalho ⇧ ⌘ R ). Em seguida, clique em “Permitir que eu seja visível para”.

Tudo resolvido por aí? 😬

