Por más condições, fábrica da Foxconn na Índia está fechada há uma semana

A presença da Foxconn na Índia se expande a cada ano. A maior fornecedora da Apple já investiu mais de US$1 bilhão em novas instalações no país justamente após pressões da Maçã — e se prepara para fabricar o iPhone 13 em massa por lá, mas… como de costume, nem tudo são flores.

De acordo com a Reuters, uma das fábricas da Foxconn na cidade de Chennai está fechada desde a semana passada por conta de um incidente: mais de 250 trabalhadoras precisaram receber tratamento médico por intoxicação alimentar. As mulheres vivem em albergues próximos à instalação, e a suspeita é de que as contaminações tenham sido causadas pela comida servida pela empresa.

A fábrica em questão emprega cerca de 17 mil pessoas e, após a hospitalização das trabalhadoras, um grupo de empregados iniciou um protesto por melhores condições de trabalho. As atividades na instalação foram interrompidas e alguns dos protestantes foram detidos pela polícia — os quais foram liberados, posteriormente.

A expectativa era de que a fábrica pudesse voltar a funcionar hoje, mas após uma inspeção das autoridades locais nas instalações e nas hospedagens dos trabalhadores, a reabertura do local foi adiada para a próxima quinta-feira (30/12) e terá sua capacidade reduzida — apenas 1.000 empregados inicialmente.

A Foxconn, bem como 11 empresas relacionadas aos problemas, foram convocadas para uma reunião com os órgãos de fiscalização locais. O governo do estado de Tamil Nadu, onde se localiza Chennai, recomendou à fornecedora revisar os serviços de geração de energia, água e comida, bem como oferecer aos trabalhadores melhorias como aparelhos de televisão, uma biblioteca e um espaço de recreação com jogos.

De acordo com a Foxconn, os problemas nas condições de trabalho surgiram porque “a capacidade de produção foi ampliada muito rapidamente”, mas o retorno gradativo dos trabalhadores aos seus postos assegurará que a empresa possa implementar as melhorias recomendadas e evitar novos incidentes. Assim esperamos, portanto.

