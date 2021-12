Ryan Reynolds divulga as primeiras imagens de “Spirited”

Já tem uns meses desde que tivemos notícias sobre “Spirited”, musical natalino do Apple TV+ estrelado por Ryan Reynolds (“Deadpool”), Will Ferrell (“O Psiquiatra ao Lado”), Octavia Spencer (“Truth Be Told”) e Sunita Mani (“GLOW”).

Publicidade

Apesar de ainda não termos recebido um teaser ou sequer uma data de estreia para o filme, por meio de um tweet, Reynolds não pôde esperar para compartilhar as primeiras imagens do musical e nos dar um sneak peek por trás da trama.

Reynolds, que já é conhecido por ser um mestre tanto da comédia quanto do marketing, compartilhou uma apresentação de fotos no macOS revelando algumas imagens por trás das gravações de “Spirited”. Durante a narração, ele diz: “Ok, hora do primeiro vislumbre de ‘Spirited’. Não precisa de nada sofisticado, apenas um pouco de iPhoto.”

A apresentação inclui fotos dos bastidores, incluindo os passinhos de dança de Reynolds e Ferrell, uma breve “bizoiada” no iMessage de Reynolds (onde vemos mensagens de Ferrell cobrando-o por um café) e várias outras imagens por trás das cenas e da produção do filme. No final do vídeo, ganhamos pelo menos a confirmação de que o longa será lançado no final de 2022.

Anunciado em 2019, “Spirited” será uma releitura do clássico livro “Um Conto de Natal” (“A Christmas Carol”), de Charles Dickens. O filme será produzido por Sean Anders, que também atua como roteirista junto a John Morris. Reynolds e Ferrell — os quais, além de estrelarem, atuarão como produtores ao lado de Jessica Elbaum, David Koplan e George Dewey.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via ComicBook.com