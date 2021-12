Skype é atualizado com novos modos de exibição e mais

A Microsoft lançou na última semana uma nova atualização para o seu antigo (e relativamente esquecido) serviço de videochamadas: o Skype.

Publicidade

A versão 8.79 do mensageiro chega com novidades que buscam modernizar a experiência ao passo em que dão mais opções de personalização e controle das ligações ao usuário.

Modos de exibição

A maior novidade da atualização fica por conta da adição de novos modos de exibição para chamadas de vídeo com múltiplos participantes.

Agora, é possível escolher até 10 fluxos de áudio e vídeo para serem reproduzidos simultaneamente na tela. Outra adição é a exibição de galeria grande, que mostra até 49 miniaturas de vídeo na tela de chamada de uma só vez.

Publicidade

Já terceiro e último novo modo de exibição é o Juntos, que coloca os participantes de uma chamada um a um ou em grupo em um ambiente virtual escolhido pelos usuários — similar ao já feito pelo Teams, por exemplo. Vale notar que esse modo também está disponível na versão para dispositivos do serviço.

Zoom-in

A segunda grande novidade é chegada de uma ferramenta de zoom-in, a qual permite que participantes de uma chamada aproximem o conteúdo de uma transmissão para uma melhor visualização — especialmente em telas menores (como a de smartphones, por exemplo).

Para testar a novidade, basta pressionar a tecla ⌘ e girar a rodinha do mouse ou simplesmente realizar um movimento de pinça com os dedos no trackpad, assim como na versão mobile do serviço.

Publicidade

Essa ação contudo, não afeta transmissão, sendo focada, principalmente, nos espectadores. Mesmo assim, quem estiver realizando a transmissão será alertado caso alguém use a ferramenta.

Apps para iOS e Android

Usuários das versões mobile do Skype também foram contemplados com novidades nessa nova atualização.

Agora, é possível filtrar com mais precisão como os seus amigos devem aparecer na lista de contatos. Entre os parâmetros disponíveis, está a possibilidade de dar destaque apenas para contatos disponíveis naquele momento ou para pessoas com as quais o usuário conversou recentemente.

Publicidade

Por fim, a atualização contou também com as clássicas correções de bugs, que incluem um problema nas notificações do aplicativo o qual impedia a abertura de novos bate-papos no iPhone.

O Skype 8.79 já está disponível para todas as plataformas, incluindo a versão web do serviço. Caso as novidades ainda não tenham aparecido para você, tente atualizar manualmente o aplicativo.

via ZDNet