“Sons do Verão”: Apple Music ganha playlists, rádios e mais sobre o tema

O verão já está entre nós, habitantes do hemisfério sul, há quase uma semana. E claro que a estação da praia e do sol não poderia passar sem uma seleção especial de músicas, não é verdade? Pois é exatamente isso que a equipe brasileira de curadoria do Apple Music fez.

A Apple Brasil está destacando os chamados Sons de Verão, uma série de playlists com curadorias de convidados especiais, gêneros específicos para todos os gostos, momentos para o seu dia (como “Tomando sol”, “Churrasco de verão” e “Verão com as crianças”) e os principais hits das últimas temporadas.

A Maçã convidou ainda um grupo de artistas brasileiros para fazer playlists especiais reunindo as canções que eles consideram seus sons do verão. Entre os músicos convidados, temos Gloria Groove, Giulia Be, Thiaguinho, Dilsinho, Os Barões da Pisadinha, Silva, Wesley Safadão, Melim, Alok e mais. Internacionalmente, temos ainda BTS, Megan Thee Stallion, Jonas Brothers, Dua Lipa e outros.

Na página, você pode conferir ainda uma seção especial “Verão fitness” para agitar o corpo e gastar algumas calorias, além de uma série de podcasts relacionados à estação mais ensolarada do ano. Temos ainda estações de rádio, videoclipes, audiolivros e hits de verão divididos por década, desde os anos 1960 até a atualidade.

Essa é mais uma iniciativa bem bacana do Apple Music no Brasil — em junho passado, a plataforma lançou uma playlist especial para você curtir as Festas Juninas em casa.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$8,50/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por três meses. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.