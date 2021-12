App Next, de playlists dinâmicas no Apple Music, chega ao Mac

Lá se vão mais de dois anos desde que falamos aqui sobre o Next, aplicativo desenvolvido pela startup brasileira Sorcererhat que tem como proposta criar playlists dinâmicas no Apple Music de acordo com a sua atividade na plataforma. Agora, o app está encontrando seu caminho para o Mac — tudo graças à ferramenta Mac Catalyst.

Uma adaptação do aplicativo para iPad, o Next para Mac tem todos os recursos já presentes nas suas demais iterações, como a ferramenta Magic DJ, a geração automática de playlists, a multitarefa, os widgets, o modo escuro e o suporte aos Atalhos do macOS Monterey.

O visual do app, assim como suas contrapartes para dispositivos móveis, lembra muito o do próprio Música — com direito a uma barra lateral reunindo suas mixagens e suas playlists. Nem tudo é idêntico, entretanto: a barra de controle fica no canto inferior direito, e uma janela móvel mostra a arte do álbum sendo reproduzido.

O Next está disponível na App Store por R$28 — e, por ser um app universal, pode ser baixado gratuitamente por aqueles que já adquiriram a sua versão para iPhones ou iPads anteriormente. Lembrando, é claro, que você precisa ter uma assinatura no Apple Music (ou ao menos arquivos salvos no aplicativo Música) para usufruir dos seus talentos.